Ihr Rezept lautet: Bürgerdialog. 30 Jahre nachdem sich die Opposition in der DDR zum Protest erhob und zur Massenbewegung wurde, sollen Ost- und Westdeutsche zusammenkommen und miteinander über Erreichtes, Fehlgeschlagenes, Erfolge und Verletzungen reden. Neben acht zentralen Gedenkveranstaltungen mit offiziellen Charakter soll es 16 solcher Bürgerdialoge geben.



"So viel Staatsakt wie nötig, aber vor allen Dingen so viel Begegnung, so viel Aussprache, so viel Debatte, so viel 'vielleicht sich wieder füreinander Interessieren' wie irgendwie möglich", fasste Platzeck das Konzept zusammen. Den "großen Veranstaltungshammer" solle es nicht geben.