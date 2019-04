Den Angaben zufolge haben sich bisher knapp 1.700 Menschen an die Kommission gewendet. 900 von ihnen wurden angehört, weitere 300 schriftliche Berichte wurden ausgewertet. Eigene Fallstudien veröffentlichte die Kommission zu sexuellem Kindesmissbrauch in den Kirchen und in der DDR. Weitere Schwerpunktthemen sind Missbrauch in der Familie, im Sport, an behinderten Menschen und die Verantwortung der Institutionen.



Zentrales Thema in den Anhörungen der Betroffenen war das Schweigen und Wegsehen der Umgebung. Das habe Kinder und Jugendliche gezwungen, die Gewalterfahrungen allein zu bewältigen, um weiterleben zu können. Mehr als die Hälfte der Betroffenen (56 Prozent) hat die Gewalt in der eigenen Familie erlitten. Die Arbeit des 2016 eingesetzten Gremiums war zunächst auf drei Jahre begrenzt worden und wurde inzwischen bis Ende 2023 verlängert. Die Kommission ist vom Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, berufen worden.