Der Kommission war Anfang 2016 nach dem Bekanntwerden mehrerer Missbrauchsskandale, wie im katholischen Canisius-Kolleg in Berlin und an der Odenwald-Schule in Hessen, eingesetzt worden. Erst im Dezember hat die Bundesregierung ihre Arbeit bis 2023 verlängert, denn die Aufarbeitung ist zeitintensiver als anfangs gedacht. Und nach wie vor aktuell, wie der Fall in Lügde zeigt, wo mindestens 34 Mädchen und Jungen auf einem Campingplatz missbraucht wurden. Auch da kam alles erst ans Licht, als ein Mädchen gegenüber ihrer Mutter das Schweigen brach. Auch das Jugendamt hatte nicht erkannt, was in dem Wohnwagen vor sich ging. Das zeige, sagt Andresen, wie sehr die "gesamte Gesellschaft versagt" und dafür auch Verantwortung übernehmen müsse.