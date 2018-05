Jean-Claude Juncker will die Arbeitnehmerrechte stärken. Quelle: Patrick Seeger/epa/dpa

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will nach eigenen Worten die sozialen Rechte der Bürger in Europa stärken. Er forderte konkrete Gesetze zur Stärkung von Arbeitnehmerrechten und sozialen Mindeststandards in den 28 EU-Staaten.



Die in der Europäischen Union vereinbarte "Säule sozialer Rechte" dürfe "nicht einfach eine Aufzählung frommer Wünsche" bleiben, sagte Juncker beim Sozialgipfel der EU in Schweden. Für Sozialgesetzgebung sind in der Regel die Mitgliedsstaaten zuständig.