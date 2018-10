Meuthen ist derzeit der einzige AfD-Abgeordnete im Europa-Parlament. Er will für seine Partei als Spitzenkandidat bei der Europa-Wahl antreten.

Meuthen gehört der EU-skeptischen Fraktion Europa der Freiheit und der direkten Demokratie (EFDD) an. Zu dieser Parteienfamilie zählen neben der AfD unter anderem die Brexit-Partei Ukip, die Fünf-Sterne-Bewegung und die rechtspopulistischen Schwedendemokraten an. Die Europawahl findet vom 23. bis 26. Mai statt, in Deutschland wird am 26. Mai abgestimmt.