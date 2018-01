Ein klares "Ja" oder "Nein" zum Streikrecht für beamtete Lehrer dürfte den Verfassungsrichtern deshalb schwer über die Lippen kommen: Entweder müssten sie die in Deutschland so geschätzten "hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums" über Bord werfen - oder sie müssten die Europäische Menschenrechtskonvention verletzen, was sie in anderen Konfliktfällen bisher sorgsam vermieden haben. Vielleicht werden die Richter sich der Wahl zwischen Pest und Cholera entziehen - indem sie die Politik auffordern, die Rechtsverhältnisse bei Lehrern und einigen anderen Beamtenjobs neu zu regeln. Der Deutsche Beamtenbund jedenfalls unterstützt die Klage der GEW-Lehrer nicht. Man befürchtet, dass der Schuss nach hinten losgeht: Wer das Streikrecht in Anspruch nimmt, kann nicht alle Annehmlichkeiten des Beamtenstatus behalten. Ein Urteil aus Karlsruhe wird in einigen Monaten erwartet.