Gelbe Müllsäcke warten auf ihre Abholung. Archivbild Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Die kommunalen Entsorgungsbetriebe haben vor der möglichen Übernahme des Grünen Punktes durch den Entsorgungsriesen Remondis gewarnt. "Das wäre in etwa so, als würde der Autokonzern Volkswagen mit Bosch Deutschlands größten Zulieferer kaufen", sagte der Vizechef des Verbandes kommunaler Unternehmen, Patrick Hasenkamp.



Der Verkauf an Remondis würde die Wettbewerbssituation auf dem Markt deutlich verschlechtern, warnte Hasenkamp. Dies könnte zu Lasten des Verbrauchers gehen.