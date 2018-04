Dichter Verkehr in Darmstadt. Archivbild Quelle: Claus Völker/dpa

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) hat eindringlich vor möglichen Diesel-Fahrverboten in Städten gewarnt. "Wenn es zu Fahrverboten kommt in Deutschland, hat das tiefste Eingriffe in das kommunale Leben", sagte der VKU-Präsident und Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling.



Ebling verwies dabei auf die Infrastruktur, auf Wirtschaft und Arbeit. "Das kommunale Leben wäre sehr stark bedroht." Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt an diesem Donnerstag über Diesel-Fahrverbote.