Einen Kernbefund der Studie machte der MDR schon am Wochenende öffentlich: Demnach ist die Produktivität in Ostdeutschland noch immer deutlich geringer als im Westen. Kein Bundesland im Osten erreiche die Produktivität des schwächsten westdeutschen Bundeslands, des Saarlands. In Ostdeutschland stehen in diesem Jahr drei Landtagswahlen an. In Thüringen wird am 27. Oktober gewählt, in Sachsen und Brandenburg am 1. September.