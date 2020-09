Wong und andere Demokratie-Aktivisten sind schon von früheren Wahlen ausgeschlossen worden. Vor den Wahlen am 24. November ist er aber offenbar der einzige ausgeschlossene Kandidat. Dies beweise, dass die chinesische Führung in Peking die Wahl durch Zensur und Überwachung manipuliere, twitterte Wong. Reportern sagte er, die Entscheidung sei eindeutig politisch. Doch das werde nur noch mehr Hongkonger auf die Straßen treiben und dazu, sich an der Wahl zu beteiligen.