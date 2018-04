Im Vergleich zur Parlamentswahl büßte Geert Wilders Stimmen ein. Quelle: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

Bei der Kommunalwahl in den Niederlanden ist Rechtspopulist Geert Wilders insgesamt hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Seine Partei für die Freiheit (PVV) zieht erstmals in etwa 30 Kommunalparlamente ein, wie aus den vorläufigen Endergebnissen hervorgeht. Die PVV verlor aber im Vergleich zur Parlamentswahl vor einem Jahr.



In den Großstädten, darunter Utrecht und Amsterdam, schnitt vor allem die grüne Partei Groenlinks gut ab. Sie wurde auch in Amsterdam zum ersten Mal größte Partei.