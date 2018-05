Soldaten bewachen ein Wahllokal in Tunis. Quelle: Hassene Dridi/AP/dpa

Zum ersten Mal seit der Revolution 2011 haben in Tunesien Kommunalwahlen begonnen. Damit soll die Dezentralisierung in dem nordafrikanischen Land vorangetrieben werden. Die Wahlen waren in der Vergangenheit mehrfach verschoben worden.



Die zivilgesellschaftliche Organisation Mourakiboun berichtete von zwei Zwischenfällen in der Region Gafsa. Zwei Wahlbüros seien gestürmt und die Wahlurnen zerbrochen worden. Die Wahl wird zudem von mehr als 100 Beobachtern der EU überwacht.