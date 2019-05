Millionen Wähler in Deutschland müssen am 26. Mai mehrere Wahlentscheidungen treffen: Neben der Europawahl und der Wahl zur Bremer Bürgerschaft stehen in zehn Bundesländern auch Kommunalwahlen an. Vor allem in den Bundesländern im Osten wird es spannend - denn dort stehen im Herbst gleich die nächsten Wahlen an. Am 1. September wählen Brandenburger und Sachsen ihre Landesparlamente, am 27. Oktober folgen die Thüringer.