In der Metropole Istanbul, die Erdogan in den Neunzigern als Oberbürgermeister regierte, droht jedoch ebenfalls ein enges Rennen. Der Präsident weiß um die Macht der Basis und hofft, dass die Verluste nicht zu groß werden. In seiner AKP wächst die Kritik an seinem Führungsstil. Eine Gruppe um ehemalige einflussreiche Spitzenfunktionäre, wie den Ex-Ministerpräsidenten Ahmet Davutoglu und Ex-Präsident Abdullah Gül, hat sich gegen Erdogan in Stellung gebracht. Verliert die AKP mehrere wichtige Städte, könnten sie sich bestärkt fühlen im parteiinternen Machtkampf. Für Recep Tayyip Erdogan geht es bei dieser Kommunalwahl tatsächlich um sehr viel. Nämlich um die Legitimation seiner Macht.