Recep Tayyip Erdogan, Staatspräsident der Türkei.

Quelle: Lefteris Pitarakis/AP/dpa

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und seine Regierungspartei AKP haben bei den Kommunalwahlen eine Schlappe erlitten. Die AKP blieb zwar mit landesweit rund 44 Prozent stärkste Kraft. Sie scheint aber Gebiete im AKP-Herzland Anatolien sowie wichtige Großstädte an die Opposition verloren zu haben.



Laut den vorläufigen Ergebnissen watschten die Wähler Erdogans Partei sowohl in der Hauptstadt Ankara als auch in der Tourismus-Hochburg Antalya und der Metropole Istanbul ab.