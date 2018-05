Premierministerin May kann mit dem Wahlergebnis zufrieden sein. Quelle: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

Bei den Kommunalwahlen in weiten Teilen Englands ist die erwartete Schlappe für die Konservativen von Premierministerin Theresa May ausgeblieben. Nach Auszählung von etwa zwei Dritteln aller Wahlbezirke waren die Kräfteverhältnisse zwischen den beiden großen Parteien nahezu unverändert.



Gewählt wurde in mehr als 150 englischen Bezirken. Verluste konnten die Tories durch einen nahezu vollständigen Kollaps der EU-feindlichen Ukip ausgleichen. Ukip verlor landesweit 96 ihrer 98 Sitze.