Die Katze «Rec».

Quelle: -/Rennes en commun/dpa

Ein tierischer Kandidat tritt für die Linken bei den Kommunalwahlen in Frankreich an: Die Katze "Rec" steht für die linke Partei La France Insoumise auf der Liste in Rennes in der Bretagne. Damit solle das Thema Tierschutz eine größere Bedeutung bekommen.



Allerdings ist der Einsatz der Katze eher symbolischer Natur. Denn "Rec" steht mit Platz 60 so weit hinten auf der Liste, dass sie keine Chance hat, gewählt zu werden. Zudem muss ein Mensch die Patenschaft für "Rec" übernehmen und seinen Namen hergeben.