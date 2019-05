Doch in Großbritannien ist kaum noch etwas so wie es immer war. Diesmal etwa tritt Labour in Maidenhead an, das war früher verlorene Liebesmüh. Das letzte Mal gingen 54 der 57 Sitze an die Konservativen, nun aber versucht die Opposition ihr Glück. "Ich glaube, beide großen Parteien werden leiden", sagt ein älterer Herr, der aus dem Pub "The Bull" kommt. "Wenn es doch zu den EU-Parlamentswahlen am 23. Mai kommt, werden die neuen Parteien profitieren".