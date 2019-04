Binali Yildirim, AKP-Bürgermeisterkandidat für Istanbul.

Quelle: Akin Celiktas/AP/dpa

Angesichts ihrer erwarteten Niederlage bei den Kommunalwahlen in Istanbul geht die Partei von Präsident Recep Tayyip Erdogan gegen die Ergebnisse vor. Bayram Senocak, AKP-Vorsitzender in Istanbul, sagte, seine Partei habe bei der Wahlkommission Einspruch in allen 39 Bezirken eingelegt. Es habe zahlreiche Unregelmäßigkeiten und Fälschungen gegeben.



In Istanbul hatte AKP-Kandidat Binali Yildirim das Kopf-an-Kopf-Rennen laut Wahlkommission gegen den CHP-Kandidaten Ekrem Imamoglu verloren.