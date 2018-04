Dieter Laudenbach (AfD, r) gratuliert Julian Vornab. Quelle: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Die AfD bleibt ohne Oberbürgermeisteramt in einer kreisfreien Stadt in Deutschland. Bei der Stichwahl um das Rathaus in Gera unterlag der AfD-Kandidat Dieter Laudenbach dem parteilosen Oberbürgermeister-Kandidat Julian Vonarb.



Nach Ende der Auszählung erreichte Laudenbach 30,2 Prozent der Stimmen. Vonarb wird mit 69,8 Prozent nun Thüringens drittgrößte Stadt regieren. Im ersten Wahlgang war die von der CDU unterstützte parteilose Amtsinhaberin Viola Hahn abgewählt worden.