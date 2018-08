Sprung ins Schwimmbecken eines Freibades in Hamburg. Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Mitten in der Hitzewelle schlagen Deutschlands Kommunen Alarm wegen der weniger werdenden Freibäder. In Deutschland gebe es "ein regelrechtes Schwimmbad-Sterben", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, der "Passauer Neuen Presse".



Mehr als 1.600 Bäder seien seit der Jahrtausendwende geschlossen worden, klagte Landsberg. "Wir brauchen rasch ein Programm zur Sanierung von Sportstätten und Schwimmbädern", appellierte er an den Bund.