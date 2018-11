"Es gibt so viele Initiativen auf einer hohen Ebene, aber in den grundlegenden Dingen passiert nichts", urteilt Wolfgang Dorst. Er bemängelt, dass zu viele Sonntagsreden in Sachen Digitalisierung gehalten werden, konkrete Entwürfe für eine digitale Gesellschaft aber fehlten. Genau da wollen die Kommunen jetzt ansetzen. Sie gehen wie die Stadt Reutlingen in Vorleistung. Mit ihrem Programm Reutlingen 4.0 setzen sie einen ganz konkreten Digitalisierungsplan um. Dafür fordern sie aber auch Unterstützung der Bundesregierung.