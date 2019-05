... wird in der heutigen Form seit 1995 auf Einkommen-, Lohn-, Kapitalertrag-, Abgeltung- (seit 2009) und Körperschaftsteuer erhoben. Der "Soli" wurde kurz nach der deutschen Einheit eingeführt und sollte den wirtschaftlichen Aufbau in den neuen Bundesländern mitfinanzieren. Er wird heute mit 5,5 Prozent veranschlagt und ist eine unbefristete Steuer, die in Ost und West erhoben wird und allein dem Bund zukommt - nicht etwa nur den neuen Ländern. Zuletzt stiegen die Einnahmen kontinuierlich. Angesichts der Rekordbeschäftigung spülte der Soli dem Fiskus 2018 nach Angaben des Finanzministeriums knapp 19 Milliarden Euro in die Kassen.