Die Kommunikationsleitung ist wieder aufgenommen.

Quelle: -/YNA/dpa

Nord- und Südkorea haben ihre direkte Kommunikation wieder aufgenommen. Man habe einen vorläufigen Kontakt mit Nordkorea am wieder eröffneten Kommunikationssystem an der Grenze in Panmunjon hergestellt, teilte das Vereinigungsministerium in Südkorea mit.



Kurz zuvor hatte Nordkorea angekündigt, den Kanal nach knapp zwei Jahren wieder zu öffnen. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hatte erklärt, dass sich die Beziehung zwischen Nord- und Südkorea wieder verbessern müsse.