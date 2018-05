Nordkorea will direkten Draht zum Süden wieder aufnehmen. Quelle: Lee Jin-Man/AP/dpa

Nordkorea will die Kommunikationsleitung zu Südkorea an der Landesgrenze "wiederherstellen". Das habe der staatliche Rundfunk in Nordkorea angekündigt, teilte das Vereinigungsministerium in Seoul mit. Die Telefonleitung solle bereits am Nachmittag wieder aktiviert werden.



Zuvor hatte es ein Gesprächsangebot des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un gegeben. Südkorea hatte daraufhin vorgeschlagen, ein Treffen abzuhalten. Es soll dabei um die Verbesserung der Beziehungen gehen.