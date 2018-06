Abendmahl. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Papst Franziskus hat den Vorstoß deutscher Bischöfe zur Teilnahme protestantischer Ehepartner an der Kommunion gestoppt. Seit Wochen entzweit ein Streit darüber die katholische Kirche in Deutschland, nun sprach der Papst.



Franziskus sei der Auffassung, dass ein von der Bischofskonferenz verabschiedetes Dokument "nicht zur Veröffentlichung reif" sei. So zitiert die katholische "Tagespost" aus einem Brief der Glaubenskongregation an den Vorsitzenden der Konferenz, Kardinal Reinhard Marx. Marx, der hinter dem Vorstoß zur Kommunionsöffnung steht, sei jetzt kirchenpolitisch "beschädigt", sagte ein Experte.



Der Münchner Kardinal reagierte verwundert auf das Schreiben. Er sehe weiter Gesprächsbedarf, und zwar sowohl innerhalb der Bischofskonferenz als auch mit "dem Heiligen Vater selbst".