China: Gegen Interpol-Chef Meng wird ermittelt. Archivbild Quelle: Wong Maye-E/AP/dpa

China hat sich erstmals zum Verschwinden des Interpol-Präsidenten Meng Hongwei geäußert. Gegen Meng werde wegen mutmaßlicher Gesetzesverstöße ermittelt, teilte die Disziplinarbehörde der regierenden Kommunistischen Partei mit. Was für Verstöße ihm vorgeworfen werden, blieb unklar.



Meng war Ende September während einer Reise in sein Heimatland China verschwunden. Er ist seit November 2016 Interpol-Präsident. Zuvor war er in China unter anderem Vizeminister für öffentliche Sicherheit gewesen.