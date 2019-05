Das Chaos in Atlanta beeinträchtigte den gesamten US-Flugverkehr.

Quelle: Steve Schaefer/Atlanta Journal-Constitution/dpa

Nach Stunden ohne Strom und mehr als 1.000 gestrichenen Flügen ist der Internationale Flughafen in der US-Stadt Atlanta wieder am Netz. Alle wesentlichen Bereiche hätten wieder Strom, teilte der Versorger Georgia Power mit. Die Ursache für den Blackout ist nach wie vor unklar.



Tausende Passagiere saßen stundenlang in den Terminals im Dunkeln oder an Bord Dutzender Maschinen fest. Der Flughafen Hartsfield-Jackson im US-Staat Georgia gilt als einer der verkehrsreichsten der Welt.