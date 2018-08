"Rauchen soll nicht mehr normal sein" - so das Ziel der Initiatoren des rauchfreien Stadtviertels. Quelle: dpa

In einem Brief an den Bürgermeister fordern das Erasmus-Krankenhaus, ein Gymnasium und die Hochschule ein rauchfreies Stadtviertel. 30.000 Leute könnte man so vom Rauchen abhalten, argumentieren die Initiatoren. Unabhängig voneinander haben die Einrichtungen das Rauchen auf ihren Geländen verboten. Aber damit haben sie die Raucher auf die Straße gedrängt. Dort gibt es nun umso mehr Qualm und Kippen.