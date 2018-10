Bouffier (CDU) will die komplette Wahlperiode im Amt bleiben. Quelle: Silas Stein/dpa

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will bei einer Wiederwahl die kommende Wahlperiode komplett im Amt bleiben, sich danach aber aus der Politik zurückziehen. "Ich habe immer gesagt, wenn der liebe Gott und meine Frau mich lassen, dann möchte ich diese Periode auch weiterarbeiten", sagte er fünf Tage vor der Landtagswahl beim Sender Hitradio FFH.



"Ich will das machen - und dann ist aber auch gut." Bouffier wird im Dezember 67 Jahre alt. In Hessen wird alle fünf Jahre gewählt.