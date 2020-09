Ferkel in einer Schweinezuchtanlage.

Quelle: Jens Büttner/ZB/dpa

Angesichts des Höfesterbens in der deutschen Schweinezucht fordert ein Experte ein Komplettverbot der Ferkel-Kastration. "Wenn wir so weitermachen wie bisher, gibt es uns in zehn Jahren nicht mehr", sagte der Geschäftsführer des größten deutschen Ferkelzuchtbetriebes LFD, Jörn Göbert.



Die emotionale Debatte um die Kastration schade der Branche erheblich. Wie Göberts Betrieb wollen auch die Bauernverbände großer Schweinezuchtländer wie NRW und Mecklenburg-Vorpommern weg von der Kastration.