Ein Frühchen in einem Krankenhaus. Archivbild

Quelle: Andreas Arnold/dpa

In Deutschland nutzen Geburtsmediziner zur Einleitung der Wehen Medienberichten zufolge ein Medikament, das in der Geburtshilfe nicht zugelassen ist. Das könne in Einzelfällen zu schweren Komplikationen bei Mutter und Kind führen - bis hin zum Tod von Babys, berichten die "Süddeutsche Zeitung" und der BR.



Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe sagte, Risiken seien bekannt. Cytotec ist als Magenmedikament zugelassen. Im Rahmen ihrer Therapiefreiheit können Ärzte die Pille aber auch als Wehenauslöser einsetzen.