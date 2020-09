Irlands Außenminister Simon Coveney und Julian Smith, britischer Minister für Nordirland, in Belfast.

Großbritannien und Irland haben einen Kompromiss für die Wiederbelebung der nordirischen Regionalverwaltung vorgelegt. Das Regionalparlament und die Regierung in dem britischen Landesteil liegen seit rund drei Jahren auf Eis. Die protestantisch-loyalistische DUP und die katholisch-republikanische Sinn Fein bringen keine Koalition zustande.



Gibt es bis zum 13. Januar keine Einigung, müsste in Nordirland neu gewählt werden. Sowohl DUP als auch Sinn Fein verloren zuletzt aber bei der britischen Parlamentswahl an Zustimmung.