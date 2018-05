Ralf Stegner. Quelle: Gregor Fischer/dpa

Ein erster Kompromiss von Union und SPD beim Familiennachzug stößt in den Reihen der Sozialdemokraten auf Widerstand. SPD-Fraktionsvize Eva Högl und Parteivize Ralf Stegner kündigten an, in den kommenden Tagen weiter über das Thema verhandeln zu wollen.



Stegner will insbesondere über die konkrete Ausarbeitung des monatlichen Kontingents von 1.000 Menschen noch verhandeln. Högl will weiter über die über das 1.000er-Kontingent hinausgehende Härtefallregelung diskutieren.