Angela Merkel (CDU) empfing Emmanuel Macron in Berlin. Quelle: Kay Nietfeld/dpa-Pool/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wollen trotz inhaltlicher Differenzen zur EU-Reform gemeinsame Vorschläge präsentieren. "Wir brauchen eine offene Debatte und am Schluss die Fähigkeit zum Kompromiss", sagte Merkel bei einem Besuch Macrons. Man wolle bis zum EU-Gipfel Ende Juni zentrale Entscheidungen treffen.



Macron unterstrich, Europa stehe an einer Wegscheide. "Wir leben in einem Moment des europäischen Abenteuers, das wirklich einzigartig ist."