Nach dem Klimaschutz-Kompromiss der Großen Koalition hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hervorgehoben, dass die Regierungsparteien dauerhaft am Kampf gegen die Erderhitzung arbeiten werden.



"Damit sind wir natürlich nicht am Ende der Aufgabe angelangt", sagte der CDU-Politiker im ZDF. "Wir werden auch in den nächsten Jahren regelmäßig über Klimaschutz reden müssen. Wir werden klar und deutlich sagen, wo wir stehen, wo die Defizite liegen, und dann müssen wir auch gemeinsam handeln."