Gesagt: Bundesinnenminister Seehofer hat in seinem "Masterplan", der bislang nicht offiziell veröffentlicht wurde, festgelegt: Es sollten "an den Binnengrenzen" die Schutzsuchenden zurückgewiesen werden, "wenn diese in einem anderen EU-Mitgliedsstaat bereits einen Asylantrag gestellt haben oder dort als Asylsuchende registriert sind". Also zwei in der europaweiten Eurodac-Datei registrierte Personengruppen: Diejenigen, die bei der Einreise in die EU ihre Fingerabdrücke abgegeben haben, und diejenigen, die bereits außerhalb von Deutschland einen Asylantrag gestellt haben. So hat es in den vergangenen beiden Wochen das Bundesinnenministerium ständig wiederholt. Auch Seehofer, er berief sich dabei auf die Experten in seinem Haus. Und er sagte: Um die Zahl der Zurückweisungen ginge es dabei gar nicht, sondern darum, dass in beiden Fällen in einem anderen EU-Land eine "Zuständigkeit des Staates begründet" worden sei. Darauf müsse man achten, so Seehofer vorigen Mittwoch am Rande der Sitzung des Innenausschusses des Bundestages. "Der Bundesinnenminister ist der Verfassungsminister."