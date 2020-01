Tschenscher (SPD) sprach von einem traurigen Tag.

Quelle: Georg Wendt/dpa

Dutzende Hamburger, darunter Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), haben sich in der Hamburger Davidwache in das Kondolenzbuch für Schauspieler Jan Fedder eingetragen. "Hamburg nimmt Abschied von einem großartigen Schauspieler und Menschen", schrieb Tschentscher.



Neben Tschentscher trug sich auch Polizeipräsident Ralf Martin Meyer ein. Fedder war Ehrenkommissar der Polizei Hamburg. Am 14. Januar wird es eine Trauerfeier für Fedder geben. An diesem Tag wäre er 65 Jahre alt geworden.