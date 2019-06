Die Innenstadt und das Rathaus in Kiel. Archivbild

Quelle: Carsten Rehder/dpa

Die Innenminister von Bund und Ländern treffen sich heute in Kiel zu ihrer Frühjahrskonferenz. Zu den Hauptthemen der mehrtägigen Konferenz gehören Abschiebungen nach Afghanistan, eine bessere Vernetzung beim Kampf gegen Clankriminalität und die Kostenbeteiligung des Fußballs an Polizeieinsätzen.



Für den Abend sind zwei Demonstrationen angekündigt. Mehrere Organisationen wollen vor dem Tagungshotel gegen Abschiebungen in Krisengebiete protestieren. Die Polizei rechnet mit 800 Teilnehmern.