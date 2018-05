Der Bitcoin ist die bekannteste Digitalwährung. Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Angesichts rasanter Kursschwankungen und Unsicherheiten bei Digitalwährungen wie dem Bitcoin nimmt die EU-Kommission zusätzliche Regulierungen in den Fokus. Am 26. Februar solle in Brüssel eine hochrangige Konferenz mit Vertretern von Aufsichtsbehörden, Zentralbanken sowie Marktteilnehmern abgehalten werden, teilte EU-Finanzkommissar Valdis Dombrovskis mit.



"Ziel ist, langfristige Trends in den Blick zu nehmen und zu prüfen, ob der derzeitige Rechtsrahmen ausreichend ist", sagte Dombrovskis.