Überraschend wurde ein Antrag afrikanischer Staaten angenommen, wonach wildlebende afrikanische Elefanten nicht mehr an Zirkusse und Zoos verkauft werden dürfen. Nur noch an Artenschutzprojekte in ihrem natürlichen afrikanischen Lebensraum dürfen sie abgegeben werden. Diese Entscheidung findet auch Tierschützer Christof Schenck richtig. Elefanten genau wie Löwen, Tiger oder andere Wildtiere gehörten nicht in Zirkusse oder sonst wie in die Unterhaltungsindustrie, um sie Figuren tanzen zu lassen. Bei Zoos ist er da nicht so strikt, denn sie trügen zum Schutz der Arten bei. Doch ihren Tierbedarf deckten sie in der Regel durch Nachzuchten und Tauschen zwischen den Zoos, sagte Schenck.