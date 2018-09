Städte und Regionen, Unternehmen und Aktivisten wollen in San Francisco gemeinsam für mehr Klimaschutz werben. Am Mittwoch begann der dreitägige "Global-Climate-Action"-Gipfel, zu dem der demokratische Gouverneur Kaliforniens, Jerry Brown, eingeladen hat. "Es macht Mut zu wissen, dass wir von San Francisco bis New York nach wie vor viele amerikanische Verbündete für eine ambitionierte Klimaagenda haben", sagte Umwelt-Staatssekretär Jochen Flasbarth, der die Bundesregierung bei dem Treffen vertritt. "Viele wichtige Entscheidungen werden lokal oder regional getroffen."