Ein israelischer Luftangriff trifft Gaza.

Quelle: Yasser Qudih/XinHua/dpa

Bei der neuerlichen Eskalation des Konflikts zwischen Israel und militanten Palästinensern im Gazastreifen sind Medienberichten zufolge mindestens sechs Palästinenser und ein Israeli getötet worden.



Die israelische Luftwaffe griff nach Armeeangaben am Samstag 120 Ziele in dem abgeschotteten Küstenstreifen am Mittelmeer an. Zuvor hatten militante Palästinenser wieder begonnen, Raketen auf Israel abzuschießen. Die Raketen- und Luftangriffe liefen Medienberichten zufolge in der Nacht weiter.