Trump bei der UN-Generaldebatte. Archivbild

Quelle: Seth Wenig/AP/dpa

Vor dem Hintergrund des Konflikts in der Golfregion beginnt heute die Generaldebatte bei der UN-Vollversammlung in New York. Mit Spannung wird die Rede von US-Präsident Donald Trump erwartet, der als einer der ersten das Wort ergreifen wird. Der iranische Präsident Hassan Ruhani wird Mittwoch sprechen.



Die Vollversammlung ist das zentrale Beratungsorgan der Vereinten Nationen, eine Art UN-Parlament. In der Generaldebatte legen alle 193 Mitgliedsstaaten ihre Vorstellungen von der Lösung der wichtigsten Probleme der Welt dar.