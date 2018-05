Sandsäcke sollen das Innere des Klassenzimmers schützen. Quelle: Andreas Stein/dpa

Das Kinderhilfswerk UNICEF hat die katastrophale Lage des Schulsystems im konfliktgeschüttelten Osten der Ukraine beklagt. Rund 200.000 Kinder müssten in einer von Gewalt dominierten Umwelt in die Schule gehen, erklärte UNICEF in Genf.



Seit Ausbruch der Kämpfe zwischen pro-russischen Separatisten und ukrainischen Regierungstruppen seien 750 Schulen beschädigt oder zerstört worden. UNICEF rief dazu auf, Kinder und andere Zivilisten sowie Schulen und zivile Einrichtungen zu schonen.