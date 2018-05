Carles Puigdemont in Berlin. Quelle: Christophe Gateau/dpa

Die spanische Justiz hat die Pläne der katalanischen Separatisten zur Wahl von Carles Puigdemont zum Regionalpräsidenten gekippt. Das Verfassungsgericht setzte ein Gesetz vorläufig außer Kraft, die die Wahl von Puigdemont in Abwesenheit gestatten sollte.



Puigdemont war nach seiner Amtsenthebung nach Belgien geflohen. Im März wurde er aufgrund eines europäischen Haftbefehls in Schleswig-Holstein festgenommen. Die deutsche Justiz muss noch entscheiden, ob er an Spanien ausgeliefert wird.