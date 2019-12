Guiseppe Conte, Ministerpräsident von Italien.

Quelle: Alessandro Di Meo/ANSA/AP/dpa/Archivbild

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte hat eine Flugverbotszone in Libyen als Option zur Lösung des Konflikts in dem Bürgerkriegsland bezeichnet. "Auch eine Flugverbotszone kann ein Instrument sein, um ein Ziel zu erreichen: die sofortige Einstellung der Feindseligkeiten", sagte er in Rom.



Italien steht in Libyen an der Seite der UN-gestützten Regierung von Fajis al-Sarradsch. Russland unterstützt den aus dem Osten Libyens agierenden General Chalifa Haftar, der seit Monaten versucht, Tripolis zu erobern.