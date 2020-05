In dem Konflikt in Nordmosambik stehen sich Aufständische und Soldaten der Regierung gegenüber. Als Anfang gilt der bewaffnete Angriff am 5. Oktober 2017 im Distrikt von Mocímboa da Praia in der nordmosambikanischen Provinz Cabo Delgado.



Seit Anfang dieses Jahres häufen sich die Berichte über Attacken in Nordmosambik - einige Experten sagen, dass die Extremisten mit einem zweitägigen erneuten Angriff auf das Zentrum von Mocímboa da Praia und das Umland Ende März eine neue Stufe der Machtdemonstration erreicht haben.

Bildquelle: imago/photothek