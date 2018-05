Eine Rauchwolke über dem Gazastreifen. Quelle: Ashraf Amra/APA Images via ZUMA Wire/dpa

Nach einer Eskalation der Gewalt zwischen Palästinensern und Israel gilt laut der Hamas eine Waffenruhe in Gaza. Man habe sich auf eine Rückkehr zu den Vereinbarungen von 2014 geeinigt. Das teilte die Hamas auf Twitter mit.



Nach dem Gaza-Krieg 2014 hatte Ägypten eine entsprechende Waffenruhe vermittelt. Sollte die Lage ruhig bleiben, will Israel die Vereinbarung nach Medienberichten akzeptieren. Erst am Dienstag waren mehr als 70 Granaten und Raketen von Gaza auf Israel abgefeuert worden.