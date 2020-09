Russland hat die USA zum Abzug auch ihrer letzten in Syrien noch verbliebenen Soldaten aufgefordert. Sie hätten kein Recht, sich auf syrischem Gebiet aufzuhalten, sagte Kremlsprecher Peskow laut Agentur Interfax. Die russischen Streitkräfte seien die einzigen, die sich mit Erlaubnis der syrischen Führung also legitim dort aufhielten.



US-Präsident Trump hatte zwar einen Truppenabzug aus Nordsyrien verfügt. Einige Kräfte gibt es aber noch im Osten Syriens zur Sicherung der Ölfelder sowie in der Zone Al-Tanf im Süden.